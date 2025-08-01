Влад Єфімов «Веслування України» Монтемор-у-Велю – Одеса

Збірна України завоювала 7 медалей на чемпіонаті світу серед молоді і юніорів в португальському місті Монтемор-у-Велью з 23 по 27 липня. До вашої уваги підсумковий репортаж нашого постійно автора Влада Єфімова, який побував на місці подій

ПІДСУМКИ. СТАТИСТИКА

В активі українських веслувальників 1 золота, 3 срібних і 3 бронзові медалі. Це 9-е місце в загальному заліку змагань, п’ятий результат за всю історію виступів на цих змаганнях (22 чемпіонати, з 1993 року) і третій за кількістю медалей (більше – yМонтемор-у-Велю-2015 і Ауронцо-ді-Кадоре-2023 – по 10). Три з семи медалей – в олімпійських видах. Як оцінювати такий результат?

ПОПРАВКА НА ВІТЕР

Перш за все, зазначу, що в оцінці результатів треба зробити поправку – поправку на вітер – не в якості виправдання, а в якості вагомого фактору, який впливав на результат, оскільки фіналісти знаходилися не в однакових умовах

Упродовж напевно 90% фінальних заїздів з океану дув зустрічний правий з океану, який роздував воду починаючи від правого берегу і з кожною доріжкою все більше ускладнював рух до фінішу, тобто, якщо стартував на доріжках з 6-у по 9-у (дальні від правого берегу), у тебе практично не було шансів зачепитися за медалі. І якщо, з 6-ю ще проривалися на п’єдестал, то з 7-9-ю це вдавалося зробити лише 5 разів з 42-х, і то, коли був просто зустрічний вітер (наприклад, це вдалося байдарочниці Ксенії Цомпель, для якої це улюблена погода – так, за ії словами, вона краще відчуває силу, яку прикладає – вона стала другою).

Щоб уникнути потраплянні на невигідні дальні води, можна було обрати більш зручну, тобто фінішувати на певному місці в певному заїзді, але не всім це вдавалося – чи в силу недоліку досвіду, чи в силу високої конкуренції, чи просто десь удачі не вистачило – як, наприклад, триразовій чемпіонці цьогорічного юніорського Євро Єлизаветі Вознюк на дистанції 500 м – у півфіналі вона мала стати другою, щоб потрапити на другу воду. Але не пощастило – виграла 0,09 секунди у конкурентки – потрапила на 7-у воду. Втім, у фіналі, незважаючи на це, до останнього билася за призи – поступилася лише 0,14 секунди бронзовій призерці.

Не посоромився обирати воду навіть чемпіон світу серед молоді (в каное-одиночці, 1000) і срібний призер Олімпіади-2024 італієць Габріеле Казадеї, який програв півфінал Артему Четвертаку, і відправився у фіналі на зручну другу «воду» (і переміг), а українець став на шосту (і шостим фінішував). Коли рівень майстерності і доріжка збігалися, то тут, як то кажуть, без шансів для конкурентів. І тому всі тренери постійно їздили по берегу під час попередніх заїздів і півфіналів, регулюючи ситуацію на воді. Коли вдавалося, коли ні (як у випадку з Вознюк).

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА

При описаній вітровій обстановці і у відсутності лідерів жіночої молодіжної байдарки і каное, які готуються до дорослого чемпіонату світу, виступ збірної України можна оцінити на тверду четвірку за 5-бальною шкалою. Не добрали напевно лише одну медаль – про неї ми писали трохи вище – в юніорській каное-одиночці на 500-метрівці (Єлизавета Вознюк), і тут ми можемо казати про невезіння.

ОЦІНКА ЗА ВИДАМИ

Найбільш успішно виступили представники молодіжного чоловічого каное, завоювавши 3 медалі (1 золоту і 2 бронзові). Взагалі, 5 фіналів з 5-ти в цій категорії.

Підтвердили серйозність своїх амбіцій Ярослав Верблюд, Володимир Савчин, Тарас Кузик, Віталій Пристай, які стали чемпіонами світу в четвірці на дистанції 500 м. Вони, як ми розповідали, нещодавно виграли особистий чемпіонат України в суперництві з досвідченими екіпажами, і заставили говорити про зміну поколінь в чоловічому каное. Буде цікаво подивитися за ними на юніорському чемпіонаті світу.

Найбільш вагома медаль – бронза в олімпійському виді «каное-двійці, 500» Володимира Саввчина/ Тараса Кузика, а це вже певна заявка на путівку на Ігри-2028 – хоча до них ще дуже далеко.

Каноїсти-юніори, при всьому своєму потенціалі (європейські медалі на тисячі у 2024-му і 2025-му у нинішніх учасників), залишилися без медалей. Але є впевненість, що досвідчений наставник Олександр Колибельников який працює з цією категорією (лише з квітня), зробить відповідні висновки, і хлопці підвищать свої результати вже наступного року.

Дуже порадували байдарочниці-юніорки, які завоювали 2 медалі – по 1-й срібній і бронзовій. Представниця веслувальної родини Семикіних (мама Тетяна – бронзова призерка Олімпіади-2004, брат Іван – чемпіон світу-2021, батько Олексій – відомий тренер) Варвара – в складній вітровій обстановці, не володіючи високими фізичними даними, завоювала бронзу в олімпійській одиночці (500 м), а срібна призерка цьогорічного Євро в спринті Ксенія Цомпель довела невипадковість свого успіху, вразивши результатом навіть себе – в ії активі срібло. До речі, обидві спортсменки переходять наступного року до молодіжної категорії, тож конкуренція там явно підвищиться.

Про жіноче каное ми вже трохи сказали. Тут у нас два срібла: у Єлизавети Вознюк на олімпійській дистанції (200 м) і, в традиційно успішній для українців, каное-четвірці. Звісно, хотілось медаль у двійці, але, що називається, не зрослося.

Знову, як і на Євро, без медалей, чоловіча байдарка: найкращий результат – 6-е місце юніорської четвірки. Можливо, це через зміну поколінь, після успішного 2024-го (тоді було дві медалі– європейська бронза і світове срібло юніорської четвірки)? Відповіді отримаємо наступного року.

ВОРОЖА ТЕНДЕНЦІЯ

«Мені бридко перебувати з представниками країни-агресорки на каналі, не те, що на п’єдесталі», – сказав в інтерв’ю «Веслуванню України» володар золотої і бронзової медалей Віталій Пристай.

Ще б пак: на каналі знаходилося аж 85 (!) спортсменів так званих нейтральних країн, а саме росії і білорусі. Така зараз, на жаль, тенденція у міжнародному спорті, будуть вони і на дорослому чемпіонаті світу.

Два рази спортсмени росії були на одному п’єдесталі з веслувальниками збірної України. І обидва рази українці максимально ігнорували представників країни-агресорки.

Головний тренер збірної України Юрій Чебан під час церемонії нагородження як тімлідер збірної, спортсмен, чи екіпаж якої став чемпіоном, мав вручити призерам сувенір від організаторів, але мовчки це проігнорував.

Відповідно поступили і каноїсти-чемпіони – після того, як пролунав гімн України, вони привітали срібних призерів – угорців, і покинули церемонію. У другому випадку Віталій Пристай відмовився від привітання тімлідера команди росії (тут чемпіоном став якийсь свінарьов) і, після «нейтрального гімну», залишив церемонію.

Україна раз за разом, на всіх міжнародних змаганнях, дає таким чином зрозуміти, що країнам-агресоркам не місце на міжнародній арені, але в одиночку складно кардинально змінити ситуацію. Залишається тільки вказувати їм, де саме їх місце - і такими вчинками, і високими результатами. Саме цього ми чекаємо на чемпіонаті світу, підготовка до якого вже стартувала. Чемпіонат світу, нагадаємо, відбудеться в Мілані з 20 по 24 серпня

МЕДАЛІСТИ І ТРЕНЕРИ

ЗОЛОТО

Каное-четвірка, 500 м, молодь (старші тренери збірної України – Роман БУНДЗ, Юлія МЕЛЬНИК)

Ярослав ВЕРБЛЮД (07.11.2006, Полтавська, тренери – Олег КАМЕРІЛОВ, Артем БАЛАНДІН)

Тарас КУЗИК (18.01.2003, Полтавська, тренери - Дмитро САБЛІН, Юлія МЕЛЬНИК)

Віталій ПРИСТАЙ (16.07.2006, Івано-Франківська, тренери – Микола ПЕРІГ, Тетяна ДМИТРУК)

Володимир САВЧИН (17.03.2002, Львівська, тренери – Володимир ДЕЦЬ, Михайло ПОЦЮРКО)

СРІБЛО

Каное-одиночка, 200 м, юніорки (старші тренери – Микола ПЕРІГ, Дмитро ЗАГНІЙ)

Єлизавета ВОЗНЮК (17.07.2008, Львівська, тренери - Роман БУНДЗ, Роман ДМИТРІШИН)

Каное-четвірка, 500 м, юніорки (старші тренери – Микола ПЕРІГ, Дмитро ЗАГНІЙ)

Єлизавета ВОЗНЮК (17.07.2008, Львівська, тренери - Роман БУНДЗ, Роман ДМИТРІШИН)

Софія ЖУШМАН (24.06.2008, Полтавська, тренери - Володимир САЗОНОВ, Олег КАМЕРІЛОВ)

Ірина НЕДІЛЬКО (18.11.2007, Полтавська, тренери - Дмитро ЗАГНІЙ, Сергій БОВКУН)

Олександра ТУРЧИН (27.04.2007, Волинська, тренери - Світлана ПРОНІНА, Володимир ДОМАРЕЦЬКИЙ)

Байдарка-одиночка, 200 м, юніорки (старший тренер – Сергій ФЕСУН)

Ксенія ЦОМПЕЛЬ (08.02.2007, Миколаївська, тренери - Ольга ЦОМПЕЛЬ)

БРОНЗА

Каное-четвірка, 500 м, молодь (старші тренери збірної України – Роман БУНДЗ, Юлія МЕЛЬНИК)

Тарас КУЗИК (18.01.2003, Полтавська, тренери - Дмитро САБЛІН, Юлія МЕЛЬНИК)

Володимир САВЧИН (17.03.2002, Львівська, тренери – Володимир ДЕЦЬ, Михайло ПОЦЮРКО)

Каное-одиночка, 200 м, молодь (старші тренери збірної України – Роман БУНДЗ, Юлія МЕЛЬНИК)

Віталій ПРИСТАЙ (16.07.2006, Івано-Франківська, тренери – Микола ПЕРІГ, Тетяна ДМИТРУК)

Байдарка-одиночка, 500 м, юніорки (старший тренер – Сергій ФЕСУН)

Варвара СЕМИКІНА (05.07.2007, Київська, тренери - Тетяна СЕМИКІНА, Олексій СЕМИКІН)