Влад Єфімов «Веслування України» з Умані

З 17 по 20 липня в Умані відбувся особистий чемпіонат України з веслування на байдарках і каное, за підсумками якого був визначений складі збірної України на чемпіонат світу (Мілан, 21-24 серпня).

ПІДСУМКИ

Підбиваючи загальні підсумки, відзначимо, що чемпіонат України пройшов без особливих несподіванок, хоча і не без міні-сенсацій. До них можна віднести 8-е місце на дистанції 1000 м чемпіона України двох попередніх років байдарочника Владислава Волошина, поразку безперечного лідера чоловічого каное Павла Алтухова на дистанції 500 м, а також перемогу молодіжного екіпажу Ярослав Верблюд/ Володимир Савчин/ Тарас Кузик/ Віталій Пристай в «каное-четвірці, 500 м» – традиційно медальному виді збірної України на великих міжнародних змаганнях.

В решті видів програми, в яких спортсмени відбиралися на чемпіонаті світу, без було більш-менш прогнозовано.

Нагадаємо, що від національного відбору були звільнені каноїстки, які завоювали 4 медалі на чемпіонаті Європи (Людмила Лузан в обох одиночках і, разом з Іриною Федорів, в двійках, зокрема в олімпійській – на 500-метрівці), що гарантувало їм участь в чемпіонаті світу. Також завдяки цьому критерію в Мілані стартує бронзовий призер Євро в «каное-одиночці, 200 м» Андрій Рибачок.

ГОЛОВНА ІНТРИГА

Найочікуваніший заїзд чемпіонату – фінал в олімпійській «каное-двійці, 500 м», яке в українській веслувальній спільноті називають не інакше як «El Clasico», де на перемогу претендували п’ять екіпажів: фіналісти цьогорічного чемпіонату Європи-2025 Тарас Мазовський/ Андрій Рибачок, переможці Кубку України-2025 Павло Алтухов/ Дмитро Янчук, бронзові призери чемпіонату світу-2024 на «тисячі» Юрій Вандюк/ Павло Борсук, срібні призери молодіжного Євро-2025 на «тисячі» Ярослав Верблюд/ Віталій Пристай, і новостворена двійка Ігор Новак/ Тарас Міщук.

Зі старту лідерство захопили Мазовський з Рибачком – на позначці 200 м везли суперникам корпус з гаком. Суперники так і не змогли скласти їм жорстку конкуренцію, лише Новак/ Міщук здійснили таку спробу – наїхали на фініш, але відставання було занадто великим – забагато програли на старті. Для визначення переможців «фотофініш» не знадобився: 1,21 секунди переваги – на чемпіонаті світу, як і на чемпіонаті Європи, виступатиме створений цього року екіпаж Тарас Мазовський/ Андрій Рибачок (на Євро вони були 7-ми). Чекаємо на прорив в цьому виді. Треба 1.37-1.38, щоб сперечатися за медалі.

БАЙДАРКА-ДВІЙКА

Інтрига №2, як ми зазначали в прев’ю, теж олімпійська двійка, але байдарка. Як і передбачалося, серед жінок боротьбу за перше місце вели дві двійки основної збірної – Ганна Павлова/ Іванна Дяченко і Діана Рибак/ Сніжана Сталінова. Впевнену перемогу здобув екіпаж, створений з двох одиночниць, які добре проявили себе на чемпіонаті Європи, де стали четвертими (Іванна на дистанції 200 м, Ганна – на «тисячі»). Третьою дещо несподівано стала юніорська двійка Варвара Семикіна/ Ксенія Цомпель, яка провела цей старт в рамках підготовки до молодіжного чемпіонату світу (Португалія, 23-27 липня).

Серед чоловіків, де була ціла група приблизно рівних конкурентів, перемогу здобули найдосвідченіші – екіпаж Василь Смілка/ Валерій Гарап, який був другим на цьогорічному Кубку України слідом за чемпіонами Європейських ігор-2023 – Олегом Кухариком і Ігорем Трунова. Доволі жорстку конкуренцію склала переможцям лише молодіжна двійка Давид Лупін/ Георгій Селезньов – лише 0,6 секунди програшу.

ОЛІМПІЙСЬКІ ОДИНОЧКИ

В олімпійських одиночках більш-менш спокійно із веслувальників з числа фаворитів пройшла гонка для каноїста Павла Алтухова, який за рахунок старту і потужної середньої частини, здобув перевагу 15-20 м, і не дав суперникам жодного шансу.

А ось на 500-метрівці Павло зазнав першої за багато років поразки на національній арені. Його тезка Борсук видав суперпотужний фініш (приблизно 150 м) – за рахунок високого темпу і щільності гребка він спочатку зрівнявся з Алтуховим, а потім пішов у відрив. Плюс 2 секунди. Без шансів.

У фіналі на дистанції 1000 м серед байдарочників нищівної поразки зазнав один з головних фаворитів – Владислав Волошин, який мав переможну серію перемогу на «тисячі» в рамках національних змагань (2 чемпіонати, 2 Кубки). Він став аж 8-м (!) з програшом 15 (!) секунд головному конкуренту – Олександру Сиромятникову. Напевно, причина в підготовці, хоча готувався спортсмен в групі досвідченого Олександра Сімонова. Що трапилося з безперечним лідером в цьому виді – питання відкрите.

В жіночій байдарці (500 м) Марія Повх, яка має неймовірну серію перемог на національних змаганнях в цьому виді програми, з 2016 року, нарешті відчула серйозну конкуренцію – з боку Ганни Павлової – відчула до такої міри, що навіть «фотофініш» не зміг підказати, хто з них став першим: у підсумку золоту медаль вручили двом спортсменкам – 2.00,13 (при зустрічному вітрі).

ЧЕТВІРКИ

У змаганнях в найпотужнішому олімпійському класі не було навіть натяку на боротьбу – основні екіпажі збірної України здобули переконливі перемоги: серед жінок – Іванна Дяченко/ Сніжана Сталінова/ Марія Повх/ Ганна Павлова, серед чоловіків – Олег Кухарик/ Дмитро Даниленко/ Ігор Трунов/ Олександр Зайцев.

Одним з найочікуваніших був фінал каное-четвірок – виді, де українці мають цілу розсип медалей чемпіонатів світу і Європи. А очікувалося тут протистояння екіпажу, де Тарасу Мазовському компанію склали три чемпіона світу в цьому виді найдосвідченіші Віталій Вергелес, Андрій Рибачок і Тарас Міщук і потужного молодіжного екіпажу Ярослав Верблюд/ Володимир Савчин/ Тарас Кузик/ Віталій Пристай.

Веслувальники, в активі яких численні медалі чемпіонатів світу і Європи серед молоді і юніорів, вже з перших метрів заявили про свої амбіції – «дали» потужний старт – заробили відчутну перевагу і, хоча, за словами самих спортсменів, на фініші було дуже важко, вони, на характері, зберегли лідерство. 0,7 секунди переваги на фініші – маємо міні-сенсаціюу, яка свідчить про зміну поколінь в чоловічому каное. Молодь наступає, що не може не радувати, оскільки останній олімпійський цикл українським каноїстам складно записати до активу.

ЩО ДАЛІ

За кілька днів збірна України приступить до безпосередньої підготовки до чемпіонату світу – каноїстки вже, як то кажуть, в процесі, а після молодіжного чемпіонату світу до Мілану-2025 до команди приєднається каное-четвірка, яка трохи спутала карти багаторічним лідерам українського веслування.