Влад Єфімов «Веслування України» з Мілана

Збірна України з веслування розпочинає в середу виступ на головному старті спортивного року. Змагання відбудуться в Мілані, на озері Ідроскало.

СКЛАД КОМАНДИ

У складі збірної України увійшли 27 спортсмені, які були відібрані за підсумком чемпіонатів Європи (путівки отримали призери) і України, який пройшов в середині липня. Всі учасники чемпіонату світу пройшли повноцінну підготовку на тренувальних базах в Обухові і Конча-Заспі, а учасники каное-четвірки навіть встигли взяти участь у молодіжному чемпіонаті світу, де, до речі, стали чемпіонами – Ярослав Верблюд, Тарас Кузик, Володимир Савчин і Віталій Пристай.

КАНОЕ. ЖІНКИ

Наймедальніша категорія збірної України вид останніх п’яти років буде, як і на чемпіонаті Європи, представлений, не рахуючи «четвірки, 500 м», Людмилою Лузан (в одиночці, 200 і 500 м) і Іриною Федорів (в двійці, 200 і 500 м). Нагадаю, що на Європи наші каноїстки завоювали чотири медалі (1 золото і 3 срібла, 2 з яких в олімпійських видах).

На чемпіонат світу до конкуренток приєднаються канадійки, китайки і чилійки, але це аж ніяк не виключає українок з числа претенденток на медалі. Тому, в будь-якому разі, ми розраховуємо на медалі наших дівчат. Хотілось би на чотири, але дві-три – це більш реально, враховуючи серйозну конкуренцію і швидкості, які виросли, в світовому каное.

Нагадаємо, що в числі конкуренток іспанки, де тон задає 20-річна вихованка хмельницького веслування Вікторія Ярчевська, яка покинула Україну під час війни, а на цьогорічному Євро стала чемпіонкою в спринті.

Звісно, ми розраховуємо на класичний український вид – четвірку, де хоч ми маємо змішаний доросло-молодіжний склад у співвідношенні 1:3), цілком може розраховувати на медалі.

БАЙДАРКА. ЧОЛОВІКИ

Другими в списку претендентів на медалі назвемо чоловічу байдарку – другий за медалеємністю клас збірної України: в період 2021-2023 байдарка-четвірка зробила те, що не вдавалося нікому в пострадянський період тричі поспіль підіймалася на п’єдестал чемпіонату світу в олімпійському виді. Четвірка, як ви знаєте змінилася – замість Івана Семикіна – Олександр Зайцев, і поки не демонструє високих результатів, але чемпіонат світу є чемпіонат світу, і, як заявив перед стартом Дмитро Даниленко, хлопці націлені на перше місце. «Інакше і не слід приїжджати», - відзначив спортсмен.

Завершаючи перший блок прев’ю, зазначимо, що саме в Мілані, десять років тому, дебютували на чемпіонатах світу лідери і головні зірки нинішньої збірної України, тоді вони тільки встигли вже заявити про себе на юніорських змаганнях, Людмила Лузан і Олег Кухарик. Людмила тоді стала 3-ю у фіналі В на дистанції 200 м, а Олег – 9-м у головному фіналі на своїй улюбленій п’ятисотці.

До речі, в цьому виді Олег, після деякої перерви (з 2019-го, не враховуючи минулорічний неолімпійський чемпіонат світу), виступить і зараз. Максимальний улов в чоловічій байдарці може скласти дві медалі.

КАНОЕ. ЧОЛОВІКИ

В цій категорії найбільше медалеємні види каноїстів збірної України – «четвірка, 500 м» і «одиночка, 200 м». На них ми, в плані медалей, можемо розраховувати і зараз: про четвірку вже казали, а в спринті виступає бронзовий призер цьогорічного Євро Андрій Рибачок.

Щодо олімпійської двійки, то новостворений цьогоріч екіпаж Андрій Рибачок/ Тарас Мазовський, звісно, теж націлений на медаль. Чи витримають конкуренцію, чи вийдуть на світовий рівень в плані часового показника (1.37-1.38), питання складне, але, коли за справу береться Микола Мацапура, який готував такий титулований екіпаж як Дмитро Янчук/ Тарас Міщук, шанси, звісно підвищуються. Вода покаже.

Продовжуємо вірити і в найсильнішого одиночка України Павла Алтухова, для якого італійська вода є щасливою, оскільки 10 років тому, саме на озері Ідроскало, став 4-м на «тисячі» і завоював олімпійську ліцензію. Втім, з того часу Павло на світових першостях не підіймався до цієї позначки, та й у фінали виходив не так часто, як хотілось би. Можливо, зараз, в Мілані-2025.

БАЙДАРКА. ЖІНКИ

З цього року жіночу байдарку, яка, незважаючи на локальні успіхи, прозябала в минулому олімпійському циклі, очолила Інна Осипенко-Радомська – титулована спортсменка, але ще молодий тренер. Саме ії робота з молодим поколінням, у 2012-2014, стала імпульсом для сходження жіночої української байдарки.

Перший основний міжнародний старт року – чемпіонат Європи - приніс два четвертих місця в неолімпійських одиночках і 8-е місце в четвірці, тобто купу інформацію для роботи. В двох олімпійських екіпажах (К2-500, К4-500) відбулися зміни – замість досвідченої Марії Повх, яка виступить тільки в одиночці (1000 і 5000 м) – 24-річна Діана Рибак, а Ганна Павлова вперше виступить на суперконкуренному виді – «одиночці, 500 м».

ЧОГО ЧЕКАТИ?

Відзначимо, що робота збірної була комплексною: в ній брали участь не тільки тренери, але й тренер з фізпідготовки, і тренер-реабілітолог, і спортивні науковці і, звісно, лікар з масажистами. Підхід до роботи, як ми бачимо, професійний. Настрій в команді – бойовий. Який буде результат? Чекати залишилося недовго.

Нагадаємо, що стратегічна ціль збірної України – олімпійські медалі Лос-Анджелесу-2028, а Мілан-2025 – лише етап на шляху до неї.

ДЕ СТЕЖИТИ?

Чемпіонат світу в прямому ефірі традиційно на ютуб-каналі PlanetCanoe, що правда, не безкоштовно (головний транслятор спортивних подій в Україні «Суспільне. Спорт» поки не звертає уваги на веслування).

Онлайн-результати шукаємо тут.

Фото з місця подій – на ресурсах «Веслуванні України», а ексклюзивні репортажі і інтерв’ю – на XPORT.