Лузан та Рибачок здобули золото на етапі Кубка світу в Сегеді
Українки випередили китаянок на 0,09 секунди
близько 2 годин тому
Українські каноїстки Людмили Лузан та Анастасії Рибачок виграли золоту медаль на першому етапі Кубка світу в Сегеді. На олімпійській дистанції 500 метрів каное-двійка фінішувала з результатом 1:51.55 хв.
Лузан та Рибачок випередили найближчих переслідувачок із Китаю лише на 0,09 секунди.
Це перший спільний міжнародний успіх тандему з 2024 року. Анастасія Рибачок відновила кар'єру після народження другої дитини у жовтні 2025 року.
Етап у Сегеді офіційно відкрив цикл кваліфікації на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі.
Лузан налаштована лише на золото Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.
