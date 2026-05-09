Денис Сєдашов

Українські каноїстки Людмили Лузан та Анастасії Рибачок виграли золоту медаль на першому етапі Кубка світу в Сегеді. На олімпійській дистанції 500 метрів каное-двійка фінішувала з результатом 1:51.55 хв.

Лузан та Рибачок випередили найближчих переслідувачок із Китаю лише на 0,09 секунди.

Це перший спільний міжнародний успіх тандему з 2024 року. Анастасія Рибачок відновила кар'єру після народження другої дитини у жовтні 2025 року.

Етап у Сегеді офіційно відкрив цикл кваліфікації на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі.

Лузан налаштована лише на золото Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.