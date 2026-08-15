Український велогонщик виграв одноденну гонку у Туреччині
Кирило Царенко випередив найближчого переслідувача на 35 секунд
Український велогонщик Кирило Царенко, який виступає за італійську команду Solution Tech NIPPO Rali, здобув перемогу на одноденній гонці Континентального туру UCI Ordu Coast to Summit у Туреччині.
На фінальній ділянці українець здійснив сольний ривок і відірвався від переслідувачів. На фініші він випередив найближчого переслідувача казахстанця Даніїла Пронського на 35 секунд.
Раніше Царенко також став переможцем загального заліку багатоденної гонки Тур Кахраманмараша в Туреччині.
Погачар вп'яте виграв Тур де Франс і повторив історичний рекорд.
Поділитись