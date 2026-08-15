Денис Сєдашов

Український велогонщик Кирило Царенко, який виступає за італійську команду Solution Tech NIPPO Rali, здобув перемогу на одноденній гонці Континентального туру UCI Ordu Coast to Summit у Туреччині.

На фінальній ділянці українець здійснив сольний ривок і відірвався від переслідувачів. На фініші він випередив найближчого переслідувача казахстанця Даніїла Пронського на 35 секунд.

Раніше Царенко також став переможцем загального заліку багатоденної гонки Тур Кахраманмараша в Туреччині.

Погачар вп'яте виграв Тур де Франс і повторив історичний рекорд.