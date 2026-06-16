Денис Сєдашов

Українська шаблістка Аліна Комащук виборола бронзову медаль в перший же день чемпіонату Європи з фехтування, який стартував у французькому Антоні.

У півфінальному протистоянні Комащук не змогла здолати представницю Іспанії Луцію Мартін-Португез (7:15) та завершила виступи на стадії 1/2 фіналу, що гарантувало третю сходинку на п'єдесталі пошани.

Ця медаль стала першою для збірної України на поточній континентальній першості та вже шостою особистою європейською нагородою в кар'єрі Комащук.

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