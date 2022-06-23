Срібний призер чемпіонату Європи присвятив здобуту нагороду Збройним Силам України
Збірна України стала третьою на чемпіонаті Європи з фехтування
Українські спортсмени чотири рази піднялися на подіум
14:39
Фото: facebook.com/fencing.ukraine
В Антальї завершився чемпіонат Європи з фехтування. Українські спортсмени завоювали 4 нагороди:
Золото: Влада Харькова.
Срібло: чоловіча команда України з фехтування на шпагах (Андрій Ягодка, Богдан Платонов, Василь Гумен, Юрій Цап).
Бронза: жіноча команда України з фехтування на шпагах (Яна Шемякіна, Влада Харькова, Інна Бровко, Юлія Свистіль), жіноча команда України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Вороніна, Олена Кравацька).
Ягодка присвятив здобуту нагороду ЗСУ.