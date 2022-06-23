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Збірна України стала третьою на чемпіонаті Європи з фехтування

Українські спортсмени чотири рази піднялися на подіум
Фехтування
14:39
Збірна України стала третьою на чемпіонаті Європи з фехтування
Фото: facebook.com/fencing.ukraine

В Антальї завершився чемпіонат Європи з фехтування. Українські спортсмени завоювали 4 нагороди:

Золото: Влада Харькова.

Срібло: чоловіча команда України з фехтування на шпагах (Андрій Ягодка, Богдан Платонов, Василь Гумен, Юрій Цап).

Бронза: жіноча команда України з фехтування на шпагах (Яна Шемякіна, Влада Харькова, Інна Бровко, Юлія Свистіль), жіноча команда України з фехтування на шаблях (Ольга Харлан, Юлія Бакастова, Олена Вороніна, Олена Кравацька).

Ягодка присвятив здобуту нагороду ЗСУ.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

збірна України (фехтування) Ольга Харлан Андрій Ягодка Влада Харькова

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