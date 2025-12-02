Циганик: «Костюк поставив на тих же футболістів, що й Шовковський»
Журналіст пояснив поразку Динамо від Полтави
близько 11 годин тому
Журналіст Ігор Циганик поділився думкою щодо невдачі Динамо у матчі проти Полтави у власній програмі на Youtube.
Зміна головного тренера поки що нічого не дала Динамо. Полтава – аутсайдер Прем’єр-ліги, яка тренується у дуже складних умовах. Зимовий збір вони проводитимуть у залі на паркеті. Полтавці сьогодні вийшли на поле битися і віддаватися за результат. Останнім часом про них говорили не дуже приємно, бо команда багато пропускала.
Але сьогодні вони вийшли та перемогли Динамо. Питання зараз не до тренерів киян, а до футболістів. У них уже якась стереотипна звичка програвати. Як це пояснити? Дуже просто. Немає концентрації на досягненні результату. Можна говорити про зміну тренера, але що тренер може зробити за два дні. Він поставив на тих самих гравців, що й Шовковський. І знову ці ж футболісти дуже просто віддавали м’яч супернику та не реалізовували свої моменти, – сказав Циганик.
Нагадаємо, у матчі 14 туру УПЛ, київське Динамо поступося Полтаві з рахунком 1:2.
