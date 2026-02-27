Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: де дивитися
27 лютого в Ньйоні визначаться пари плей-оф
близько 15 годин тому
27 лютого о 13:00 за київським часом у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/2026.
Під час церемонії буде сформовано сітку всіх вирішальних стадій турніру з урахуванням уже визначених позицій у плей-оф.
До 1/8 фіналу автоматично пробилися вісім найкращих команд основного раунду, ще вісім учасників визначилися за підсумками стадії 1/16 фіналу.
Учасники 1/8 фіналу
Топ-8 основного раунду:
Арсенал, Баварія, Ліверпуль, Тоттенгем, Барселона, Челсі, Спортинг, Манчестер Сіті.
Переможці 1/16 фіналу:
Атлетіко Мадрид, Буде-Глімт, Байєр, Ньюкасл, Аталанта, ПСЖ, Реал Мадрид, Галатасарай.
Матчі 1/8 фіналу заплановані на 10/11 та 17/18 березня. Чвертьфінальні поєдинки відбудуться 7/8 і 14/15 квітня, півфінали — 28/29 квітня та 5/6 травня.
Фінал турніру пройде 30 травня 2026 року на стадіоні Пушкаш Арена в Будапешті.
Трансляція жеребкування буде доступна на офіційному сайті УЄФА, а також на телеканалах медіасервісу Мегого.
