У п’ятницю, 27 лютого 2026 року, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/2026. Початок церемонії — о 15:00 за київським часом (14:00 за центральноєвропейським).

Процедура пройде в Будинку європейського футболу. Під час заходу буде визначено повну сітку турніру до самого фіналу.

Учасники жеребкування

До 1/8 фіналу приєднаються вісім переможців стикового раунду, які доповнять вісім найкращих команд етапу ліги. Представники топ-8 етапу ліги отримали статус сіяних.

Сіяні команди (топ-8 етапу ліги)

Страсбург (Франція)

Ракув (Польща)

АЕК Афіни (Греція)

Спарта Прага (Чехія)

Райо Вальєкано (Іспанія)

Шахтар Донецьк (Україна)

Майнц (Німеччина)

АЕК Ларнака (Кіпр)

Несіяні команди (переможці стикового раунду)

Крістал Пелас (Англія)

Лех Познань (Польща)

Самсунспор (Туреччина)

Целе (Словенія)

АЗ Алкмар (Нідерланди)

Фіорентина (Італія)

Рієка (Хорватія)

Сігма Оломоуц (Чехія)

Таким чином, донецький Шахтар може зустрітися у 1/8 фіналу із польським Лехом або з турецьким Самсунспором.

Подальші чвертьфінальні та півфінальні пари вже визначені структурою сітки згідно з попередніми жеребкуваннями.

Команди з однієї країни можуть зустрітися між собою на будь-якій стадії плей-оф, а також можуть знову зіграти проти суперників, з якими вже перетиналися на етапі ліги.

Дати вирішальних матчів

1/8 фіналу: 12 та 19 березня 2026 року

Чвертьфінали: 9 та 16 квітня 2026 року

Півфінали: 30 квітня та 7 травня 2026 року

Фінал: 27 травня 2026 року, Лейпциг



Трансляція жеребкування буде доступна на офіційному сайті UEFA.com, а також на каналі Мегого Футбол Перший. Початок о 15:00 за київським часом.