Головний тренер збірних України U-19 та U-20 Дмитро Михайленко поділився аналізом невпевнених виступів Динамо, Шахтаря, Полісся й Олександрії у кваліфікації єврокубків.

В Україні впав рівень футболу. Треба казати про це відверто. Раніше на європейській арені нам було легше грати - ми не помічали польські команди, угорські. Ми грали і знали, що у нас більше майстерності, більше досвіду. Коштом цього ми їх перегравали. Зараз ми не можемо на класі переграти жодну команду.

Падає рівень, нам не вистачає конкурентного середовища у країні. Команди, які грають в основних етапах єврокубків, виснажуються, їх просто не вистачає.Тож треба покращувати рівень національної першості. Прийняти це і працювати, – заявив Михайленко в інтерв’ю Футбол 2.0.