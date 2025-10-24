Сергій Стаднюк

У другому турі загального етапу Ліги конференцій Кристал Пелас на своєму полі сенсаційно програв АЕКу з Ларнаки.

Єдиний м’яч забив Баїч на 51-й хвилині. Попри майже чотириразову перевагу за ударами по воротах (15 проти 4), англійці не змогли зламати оборону кіпріотів і врятувати матч. Цікаво, що в останні три роки обидві команди перемагали київське Динамо.

До вашої уваги огляд матчу.

АЕК Ларнака набрав шість очок і сенсаційно посідає друге місце в таблиці. Кристал Пелас (3) ділить 16-17 місця з Шахтарем.

Ліга конференцій. Загальний етап, другий тур

Кристал Пелас (Англія) – АЕК Ларнака (Кіпр) 0:1

Гол: Баїч, 51

Кристал Пелас: Гендерсон, Ґеї, Лакруа, Канво (Нкетіа 60), Піно (Вортон 71), Сарр (Уче 87), Мітчелл, Муньйос, Лерма (Камада 71), Г'юз (Ессе 87), Матета

АЕК: Аломерович, Ньялі, Мірамон, Саборіт, Роберж, Миличевич, Роден, Чакон (Іванович 19), Ледеш, Понс (Суарес 80), Баїч (Ангєльскі 80)

Попередження: Матета, Нкетіа – Понс, Роден