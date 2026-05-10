Денис Сєдашов

Президент футбольного клубу Шахтар Рінат Ахметов привітав вболівальників, гравців та тренерський штаб із завоюванням 16-го титулу чемпіонів України. У своєму зверненні він наголосив на особливій цінності цього трофею, здобутого в умовах повномасштабної війни.

Функціонер окремо подякував українським захисникам за можливість проводити національну першість, а також відзначив професіоналізм головного тренера Арди Турана, під керівництвом якого команда не лише виграла УПЛ, а й продемонструвала високий результат у єврокубках.

Шановні вболівальники! Дорогі друзі! Вітаю всіх нас з чемпіонством! Ми звикли до золотого кольору медалей. Я вже неодноразово казав, що цей колір дуже пасує нам. І я всіх нас із цим вітаю! Кожне нове чемпіонство для мене – особливе. Адже за кожним чемпіонством стоїть величезна праця, характер, віра й щоденна робота. А коли цей титул завойовано в умовах війни та неймовірних випробувань, його цінність стає іще вищою. Сьогодні я хочу сказати величезне спасибі всім, завдяки кому ця перемога відбулася. Але насамперед я хочу висловити глибоку подяку захисникам і захисницям України, воїнам Збройних Сил, військовим медикам, волонтерам – усім, хто щодня захищає нашу країну, нашу свободу та наше майбутнє. Саме завдяки вам Україна живе і продовжує боротися. Низький вам уклін. Я дякую нашій команді. Нашим футболістам непросто: вони живуть у дорозі, долають тисячі кілометрів шляху на матчі, місяцями не бачать своїх рідних. Хлопці, я знаю, як вам тяжко. Але ви знаходите в собі сили, виходите на поле і гідно проходите через ці випробування. І ці золоті медалі – нагорода за вашу працю, ваш професіоналізм, вашу майстерність, характер, відданість футболу й відданість Шахтарю. Дякую вам! Рінат Ахметов

