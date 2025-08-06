Ахмєтов заявив про створення нового Дніпра. Мета – єврокубки!
Нещодавно була зареєстрована юридична особа. З якого чемпіонату стартує клуб?
13 хвилин тому
Бізнесмен і військовослужбовець Антон Ахмєтов оголосив про створення нового футбольного клубу під назвою «Дніпро 1918». Він і є його фактичним власником.
Стосовно участі в аматорських лігах – так. Я не люблю багато говорити – для мене головне зробити, а потім вже коментувати. Але можу сказати одне: старт – наступного року. Це 100%, навіть 200%.
Ми йдемо відкрито, ми комунікуємо прозоро. Немає ніяких тіньових ігор, ми за прямий діалог.
Навіть коли вийдемо в Першу чи Другу лігу, а наша мета - це УПЛ і єврокубки, ми розуміємо, що це потребує часу, 3–4 роки щонайменше, це не про бізнес. Для мене це про повернення футболу в моє рідне місто, де виріс я, де виросли мої батьки, де народились діди й прадіди.
Буде сайт, представлення команди й, звісно ж, гра на полі. Ми відкриті до всіх. Якщо серед уболівальників є юристи, економісти – ми запрошуємо доєднуватись до нашого клубу, нашого руху, допомагати будувати прозору структуру.
Ми – одна команда, одна сім’я, і ми – дніпряни. Це три головні принципи. Неважливо, я власник клубу чи просто фанат – будь–хто може поставити мені питання напряму, подзвонити, висловити думку. Пряма комунікація – дуже важлива.
Так, я не ховаюся. Коломойський ховався за десятком охоронців. Я пам’ятаю, як у 2014 році мав з ним комунікацію в облдержадміністрації. Але це люди минулого. А ми – люди майбутнього. І за нами молоддю – відновлення футболу у місті. Нехай зараз це новий клуб, але з новим майбутнім і з продовженням історії футболу в Дніпрі, – заявив Ахмєтов у інтерв'ю Sport.ua.
Нагадаємо, останнім професійним клубом у Дніпрі був СК Дніпро-1. У минулому сезоні він мав стартувати у протистоянні кваліфікації Ліги конференцій з Академією Пушкаша, проте не з'явився на матчі й фактично припинив існування.
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