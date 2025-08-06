Бізнесмен і військовослужбовець Антон Ахмєтов оголосив про створення нового футбольного клубу під назвою «Дніпро 1918». Він і є його фактичним власником.

Стосовно участі в аматорських лігах – так. Я не люблю багато говорити – для мене головне зробити, а потім вже коментувати. Але можу сказати одне: старт – наступного року. Це 100%, навіть 200%.

Ми йдемо відкрито, ми комунікуємо прозоро. Немає ніяких тіньових ігор, ми за прямий діалог.

Навіть коли вийдемо в Першу чи Другу лігу, а наша мета - це УПЛ і єврокубки, ми розуміємо, що це потребує часу, 3–4 роки щонайменше, це не про бізнес. Для мене це про повернення футболу в моє рідне місто, де виріс я, де виросли мої батьки, де народились діди й прадіди.

Буде сайт, представлення команди й, звісно ж, гра на полі. Ми відкриті до всіх. Якщо серед уболівальників є юристи, економісти – ми запрошуємо доєднуватись до нашого клубу, нашого руху, допомагати будувати прозору структуру.

Ми – одна команда, одна сім’я, і ми – дніпряни. Це три головні принципи. Неважливо, я власник клубу чи просто фанат – будь–хто може поставити мені питання напряму, подзвонити, висловити думку. Пряма комунікація – дуже важлива.

Так, я не ховаюся. Коломойський ховався за десятком охоронців. Я пам’ятаю, як у 2014 році мав з ним комунікацію в облдержадміністрації. Але це люди минулого. А ми – люди майбутнього. І за нами молоддю – відновлення футболу у місті. Нехай зараз це новий клуб, але з новим майбутнім і з продовженням історії футболу в Дніпрі, – заявив Ахмєтов у інтерв'ю Sport.ua.