Алаба повернувся до тренувань Реала
Захисник готовий конкурувати за основний склад
33 хвилини тому
Давід Алаба/фото: Реал
Давід Алаба повністю відновився після травми і знову тренується разом із основною групою мадридського Реалу.
Нинішнього сезону досвідчений універсальний захисник встиг провести лише один матч, у якому отримав пошкодження, яке надовго вивело його з ладу.
Повернення Алаби стане важливою підмогою для тренерського штабу з огляду на щільний графік та кадрові проблеми в обороні.
Наступний матч Реала відбудеться 9 листопада о 17:15 проти Райо Вальєкано, і очікується, що австрієць зможе увійти до заявки на гру.
Раніше повідомлялося, що основний гравець Реала отримав травму і пропустить три тижні.
