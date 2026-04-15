Денис Сєдашов

Півзахисник Шахтаря Аліссон поділився очікуваннями від виїзного поєдинку-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ Алкмар. Попри розгромну перемогу у першій грі (3:0), бразилець запевнив, що гірники не збираються грати на втримання результату. Слова наводить пресслужба Шахтаря.

Хавбек наголосив на важливості збереження ігрового стилю та максимальної концентрації протягом усіх 90 хвилин поєдинку в Нідерландах.

Безумовно, на нас чекає надзвичайно складне протистояння попри здобуту комфортну перевагу в першому матчі. Передусім розраховуємо закріпити успіх першого поєдинку і хочемо примножити його у завтрашній грі. Наша мета полягає в тому, аби підходити до кожного матчу з максимальним бажанням здобути результат. Тож, незважаючи на цю перевагу, ми не відштовхуватимемося від рахунку, натомість намагатимемося грати у свій футбол. Аліссон

Матч-відповідь між АЗ та Шахтарем відбудеться у четвер, 16 квітня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

