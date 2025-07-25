Півзахисник Шахтаря Аліссон прокоментував перемогу над Бешикташем (4:2) у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.

— Аліссоне, матч у Стамбулі завершився впевненою перемогою Шахтаря. Саме ти відкрив рахунок. Підсумуй протистояння й пригадай момент із забитим м’ячем.

— Насамперед, я дуже щасливий, що команда перемогла! Гра справді видалась непростою, її сценарій був різним. Важко грати на таких стадіонах, де шалена підтримка суперника. Але я радий, що ми здобули настільки важливу перемогу у боротьбі за євроосінь, а також зміг допомогти команді своїми діями.

— Пригадай, будь ласка, епізод, у якому ти забив.

— Це був досить швидкий гол, результат нашої контратакувальної взаємодії. Мені вдалося зміститися в центр, адже в подібних ситуаціях я завжди намагаюся опинитися в зоні завершення й пробити. Цього разу вийшло забити важливий м’яч.

— В атаці Шахтаря все складалося, чи Бешикташ створював труднощі?

— Треба визнати, Бешикташ дещо сповільнив наш темп. Ми мусили побігати, шукати простір і моменти між їхніми лініями. Важливо, що ми швидко забили, а потім дочекалися моменту, коли суперник втомився. На дистанції ми були фізично сильнішими – це й дозволило закріпити результат.

— Атмосфера на стадіоні була неймовірною. Це вперше для тебе такий досвід?

— Так, граючи за Шахтар, я вперше отримав можливість виступити на єврокубковій арені. І це справді щось неймовірне. Виходити на поле під таким тиском – це шалена емоція, яку складно описати словами. Думаю, я довго пам’ятатиму цю ніч.

— Попереду матч-відповідь. Які очікування і що буде головним для Шахтаря?

— Найважливіше – продовжувати грати так само якісно, як у цьому поєдинку. Після одного матчу ще нічого не вирішено. Ми маємо вийти з настроєм, що рахунок 0:0, і я хочу, щоб ми знову перемогли на своєму стадіоні.

Матч-відповідь між Шахтарем та Бешикташем відбудеться 31 липня.