У десятому турі Ла Ліги сезону 2025/26 на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді відбулося Ель-Класіко між Реалом та Барселоною. Поєдинок завершився перемогою господарів із рахунком 2:1.

Після фінального свистка емоції на полі зашкалювали між футболістами обох команд і спалахнула сутичка. У конфлікт втрутився навіть український голкіпер Андрій Лунін, якого врешті-решт вилучили з поля. Напруга досягла такого рівня, що в ситуацію довелося втрутитися поліції: офіцери увійшли до технічної зони і допомогли розняти гравців, щоб не допустити подальшої ескалації, повідомляє Real Madrid Confidencial.

Раніше повідомлялося, що Реал оскаржить вилучення Луніна у матчі з Барселоною.