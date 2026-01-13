Мадридський Реал визначився з майбутнім нападника Ендріка, який нині виступає на правах оренди за французький Ліон. Попри наявність у контракті 19-річного бразильця спеціального пункту, що дозволяє достроково повернути футболіста, іспанський гранд не планує скористатися цією опцією, повідомляють іспанські ЗМІ.

За умовами угоди, Реал мав можливість перервати оренду та повернути гравця до свого складу лише до 20 січня. Після цієї дати дострокове повернення Ендріка до завершення поточного сезону стане неможливим. У мадридському клубі не бачать підстав для такого кроку, особливо після відходу Хабі Алонсо з посади головного тренера.

У Реалі позитивно оцінюють старт Ендріка у складі Ліона. Бразилець швидко адаптувався до нової команди та залишив приємне враження своїм дебютом. Сам футболіст також задоволений умовами та роллю у французькому клубі.

Нагадаємо, Ендрік відзначився голом уже в першому матчі за Ліон, забивши у поєдинку проти Лілля в 1/16 фіналу Кубка Франції. Його результативний удар приніс команді перемогу з рахунком 2:1.