Манчестер Юнайтед поступився Арсеналу (0:1) у матчі першого туру англійської Прем’єр-ліги на Олд Траффорд. Єдиний гол забив Рікардо Калафйорі на 13-й хвилині.

Головний тренер Юнайтед Рубен Аморім залишився задоволеним діями своєї команди, хоча й підкреслив, що результат не відповідає їхній грі.

– Я дуже пишаюся хлопцями. Вони проявили справжню сміливість у всьому, що робили під час гри. Вітаю з хорошою грою, але не з результатом, бо ми програли вдома. Ми, безумовно, заслуговували на інший підсумок і повинні рухатися далі. Ми були агресивніші, ніж минулого року, більше бігли, грали сміливіше, йшли в єдиноборства і високо пресингували.

З м’ячем у нас є якість. Навіть коли стадіон шумів, ми продовжували грати у свій футбол. Ми втратили менше м’ячів у атаці, ніж торік, коли відчували великі труднощі. Найголовніше — ми не були нудними. Потрібно вигравати матчі, але це була зовсім інша гра, ніж у минулому сезоні, – сказав Аморім в коментарі Sky Sports.