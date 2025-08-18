Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підбив підсумки матчу 1 туру АПЛ проти Вулвергемптона (3:0). Його слова наводить BBC.

Перший тайм був хорошим, другий - ні. Це звичайна справа в цій частині сезону, але суперники були кращими в другому таймі.

У нас була коротка підготовка. Нам завжди важко грати тут, два роки тому ми програли, а в минулому сезоні Джон Стоунз забив гол у кінцівці. Нам завжди тут важко, тому ми особливо раді результату, - сказав Гвардіола.