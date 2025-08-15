Каземіро: «Манчестер Юнайтед стане чемпіоном Англії»
Прем'єр-Ліга розпочнеться цього уїкенду
близько 2 годин тому
Каземіро / фото - Getty
Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро впевнений, що його команда виграє чемпіонат Англії у сезоні 2025/2026.
— Хто виграє чемпіонат Англії цього сезону?
— Манчестер Юнайтед, — відповів Каземіро у відео, опублікованому British GQ.
Минулого сезону Манчестер Юнайтед під керівництвом Рубена Аморіма фінішував на 15-му місці в турнірній таблиці, набравши 42 очки у 38 матчах.
Свій шлях у новому сезоні англійської Прем’єр-ліги команда розпочне у неділю, 17 серпня, домашньою грою з лондонським Арсеналом.
