Моурінью жорстко відповів на чутки про повернення до Реала
Тренер не збирається йти з Бенфіки
близько 1 години тому
Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував інформацію про можливе повернення на тренерський місток мадридського Реала, яка останніми днями активно обговорювалася у ЗМІ.
Після суботнього матчу чемпіонату Португалії, в якому Бенфіка здобула перемогу над Ріу Аве з рахунком 2:0, журналісти безпосередньо звернулися до наставника лісабонського клубу із запитанням щодо Реала.
Повернення до Реала. Досить втягувати мене у ваші мильні опери, — передає слова Моурінью Real Madrid Xtra.
Нагадаємо, нещодавно мадридський клуб очолив Альваро Арбелоа, який замінив на посаді головного тренера звільненого Хабі Алонсо. Жозе Моурінью раніше вже працював у Реалі та вигравав з командою трофеї, однак нині повністю зосереджений на роботі з Бенфікою.
Поділитись