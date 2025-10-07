Два представники Англійської Прем'єр-ліги Арсенал та Ньюкасл виявляють серйозний інтерес до півзахисника мадридського Реала Арди Гюлера, повідомляє Football Insider.

Королівський клуб не збирається розлучатися із 20-річним турецьким талантом, проте увага з боку англійських грандів продовжує посилюватись. Якщо гравець все ж таки вирішить змінити команду, лондонці вважаються основними претендентами на його підписання.

Гюлер став футболістом Реала у липні 2023 року, перейшовши з Фенербахче за 24 мільйони євро. Його чинна угода з мадридцями розрахована до червня 2029 року.

Нинішнього сезону молодий хавбек перебуває у чудовій формі: у 10 матчах за клуб він відзначився трьома голами та чотирма результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе очолив рейтинг фаворитів на Золотий м’яч-2026.