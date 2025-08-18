Головний тренер Арсенала Мікель Артета підбив підсумки матчу 1 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:0). Його слова наводить football.london.

Я думаю, що ми зробили дві речі дуже добре: використовували стандарти і реагували на помилки. Деякі з них були необхідними, деякі - незвичайними. Але те, як кожен гравець реагував на це, дало нам можливість виграти матч. Інакше це було б неможливо. І це стосується того, як ми змагаємося і наскільки сильно ми хочемо перемогти.

Коли ви не досягаєте своїх стандартів у певних аспектах, а сьогодні, чесно кажучи, ми цього не зробили, ми все одно можемо знайти спосіб виграти матч. І команда повинна знайти цю стійкість протягом 10 місяців сезону в різних ситуаціях, щоб бути здатною це зробити. Звичайно, ми маємо багато чого покращити, і це станеться дуже скоро. Але з точки зору досягнення дуже позитивного результату, це чудовий спосіб це зробити, - сказав тренер Арсенала.