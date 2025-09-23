Авторитетний спортивний портал Goal оприлюднив заяву, у якій спростував власну публікацію про українського футболіста Михайла Мудрика. Раніше сайт повідомляв, що гравець може виступити на Олімпіаді 2028 року як спринтер і що він нібито дискваліфікований за допінг.

У заяві зазначено:

Ми визнаємо, що інформація була неправдивою. Мудрик не дискваліфікований, а тимчасово відсторонений, і остаточне рішення щодо його антидопінгової справи ще не ухвалене. Крім того, Мудрик не розглядає можливість кар’єри олімпійського спринтера. Твердження про це були хибними. Ми приносимо Мудрику вибачення за незручності та шкоду, завдані публікацією. Матеріал видалений з наших платформ.

Діючий контракт Михайла Мудрика з лондонським Челсі розрахований до середини 2031 року.