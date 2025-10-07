Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі вівторка, 7 жовтня у 12-му турі української Другої ліги.

У групі А дубль Полісся на власному полі поступився Скалі 1911 з рахунком 2:3. Гості зі Стрия повели вже на 12-й хвилині після автоголу Кобернюка, хоча ще до перерви Майсурадзе допоміг молодшим партнерам відігратися.

Проте майже одразу після перерви гості знов вийшли вперед і зміцнили перевагу завдяки влучним ударам Фесенка та Мальського. Господарі зуміли відповісти лише наприкінці гри – Йока на 82-й хвилині зробив розрив мінімальним, однак вирвати очки житомирянам не вдалося. Команда залишилася лідером таблиці з 21 очком, однак подарувала Куликову та Лісному (по 20) шанс обійти себе.

У групі Б драматичний матч відбувся між Чайкою та Пенуелом. Гості відкрили рахунок уже на початку зустрічі після голу Петруніча, а Баранов зрівняв одразу після відпочинку.

Бокулев відновив перевагу криворіжців. Однак команда з Петропавлівської Борщагівки проявила характер: наприкінці зустрічі Вечурко оформив дубль – спершу на 87-й хвилині, а згодом забив переможний м’яч на п’ятій компенсованій хвилині. Чайка набрала 20 очок і піднялася на четверту сходинку. Пенуел – досі аутсайдер.

Друга ліга, 12-й тур

Група А

Полісся-2 – Скала 1911 2:3

Голи: Майсурадзе, 32, Йока, 82 – Кобернюк, 12 (автогол), Фесенко, 51, Мальський, 55

Група Б

Чайка – Пенуел 3:2

Голи: Баранов, 46, Вечурко, 87, 90+5 – Петруніч, 5, Бокулев, 59