Радник УАФ з питань арбітражу Нікола Ріццолі розібрав спірний епізод з останнім голом у матчі другого туру української Прем’єр-ліги Карпати – Шахтар (3:3). Під час атаки гравець «гірників» упав у боротьбі з суперником, після чого львів’яни забили вирішальний м’яч.

Гравець №47 Карпат (Педрозо) пресингу гравця №26 Шахтаря (Конопля), який, блокуючи мʼяч, що виходить за межі поля, сповільнює біг і легко пірнає на мʼяч, намагаючись заробити легкий фол. Арбітр розцінює такі дії як звичайний футбольний контакт, оскільки нападник не впливає на падіння захисника. Продовження гри є правильним рішенням.

Такий контакт повинен оцінювати арбітр безпосередньо на полі, адже по телебаченню завжди складно визначити силу поштовху чи штовхання, особливо при перегляді в уповільненому режимі. Тому відеоасистент арбітра правильно здійснив мовчазну перевірку.