Головний тренер Динамо U-19 Ігор Костюк прокоментував перемогу в матчі другого раунду шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА проти Броммапойкарни (1:0). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Якою б важкою не була перемога, її суть та цінність від цього не змінюється. Перше протистояння ми виграли попри те, що з 30-ї хвилини грали у меншості. Хочу висловити велику подяку гравцям. Зважаючи на події цієї ночі в Україні, перед грою ми казали хлопцям, що вони грають не лише за себе, а й за всю країну.

Гра диктувала такі умови, що нам довелося низько «сісти» та використовувати простір. Ми створювали достатньо моментів і у першому таймі, і й другому теж мали дві-три нагоди, які слід було реалізовувати. Цей план працював – ми не давали можливості супернику нічого створювати біля власних воріт, окрім епізоду наприкінці зустрічі, коли м’яч відскочив. Хлопці допрацьовували до кінця, вони сьогодні не мали права втрачати перемогу ще й тому, що в Огородніка сьогодні День народження 😁. Одним словом, молодці.

Їхній тренер вже сказав нашим гравцям, що в них штучне поле, на якому вони матимуть кращий вигляд, але це футбол, подивимося, проаналізуємо цей матч. Загалом, той план на гру, який у нас був, трохи змінився, але в цілому ми на початку зустрічі не використали свої моменти, а по-хорошому мали забивати одразу після швидких атак і в першому, і у другому таймах.

У нашому протистоянні ще не все вирішено, і на матч-відповідь, який відбудеться за два тижні, будемо серйозно налаштовуватися. Проаналізуємо суперника, вважаю, якщо ми в десятьох не дозволяли їм створювати моменти, то маючи рівні склади у матчі-відповіді, маємо за підсумком двох матчів проходити далі.