Ми повинні стрибнути вище за голову. Проти нас грає гранд, фіналіст Ліги чемпіонів. Доведеться викладатися на повну кожну хвилину. Це серйозний ривок, випробування для наших гравців, яке може дати їм величезний імпульс.

Команда продовжує грати схожим чином. Деякі гравці змінилися, але загалом гра залишилася незмінною. У Інтера гравці світового класу, і у них неймовірно сильна пара нападників: Лаутаро Мартінес та Маркус Тюрам чи Піо Еспозіто. Список сильних сторін можна продовжувати нескінченно: «стандарти», швидкі переходи.