Багаторічний тренер Славії розповів, за рахунок чого можна протистояти фіналісту ЛЧ
Суперник чехів двічі за останні три сезони доходив до вирішального матчу Ліги чемпіонів
близько 3 годин тому
Головний тренер празької Славії Їндржих Трпішовскі розкрив рецепт успіху в матчі другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Інтера. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Ми повинні стрибнути вище за голову. Проти нас грає гранд, фіналіст Ліги чемпіонів. Доведеться викладатися на повну кожну хвилину. Це серйозний ривок, випробування для наших гравців, яке може дати їм величезний імпульс.
Команда продовжує грати схожим чином. Деякі гравці змінилися, але загалом гра залишилася незмінною. У Інтера гравці світового класу, і у них неймовірно сильна пара нападників: Лаутаро Мартінес та Маркус Тюрам чи Піо Еспозіто. Список сильних сторін можна продовжувати нескінченно: «стандарти», швидкі переходи.
Матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів Інтер – Славія Прага відбудеться у вівторок, 30 вересня на стадіоні Джузеппе Меацца у Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Інтер – Славія на Xsport.ua.
Раніше думками щодо гри поділився наставник Інтера Крістіан Ківу.