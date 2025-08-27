Сергій Стаднюк

У перенесеному матчі шостого туру іспанської Ла Ліги Сельта Віго зіграла внічию з Бетисом.

Андалусійцям знову довелося обходитися без свого лідера Іско. Спочатку здавалося, що це не дасться взнаки. Наприкінці першого тайму гості вийшли вперед завдяки влучному удару Бартри на 45-й хвилині.

Втім, господарі швидко відновили паритет. Майже одразу після перерви Альварес забив у ворота Бетиса, скориставшись помилкою суперника в обороні. Надалі обидві команди намагалися вирвати перемогу, проте рахунок залишився незмінним – 1:1.

Бетис набрала п’ять очок у турнірній таблиці, вдруге у сезоні втративши очки. У Сельти також друга нічия, але окрім цього була поразка.

Ла Ліга, шостий тур

Сельта – Реал Бетис 1:1

Голи: Альварес, 47 – Бартра, 45

Сельта: Раду, Ристич (Алонсо 58), Лаґо, Родрігес, Сведберґ (Руеда 46), Дуран (Аспас 72), Мінгеса, Альварес (Сарагоса 72), Моріба, Сотело, Іглесіас (Жуджла 67)

Бетис: Вальєс, Родрігес, Бельєрін, Бернардо, Бартра, Форнальс, Альтіміра (Гомес 72), Руїбаль (Гарсія 53), Рікельме (Авіла 72), Ло Чельсо (Перес 90), Ернандес (Бакамбу 72)

Попередження: Лаґо – Альтіміра, Гарсія