Відомий тренер Юрій Вернидуб поділився оцінкою списку викликаних до збірної України гравців на матчі відбору на чемпіонат світу-2026 проти Франції й Азербайджану.

Є головний тренер, він відповідає за результат, він має вибирати, кого викликати, адже перш за все він відповідальний за результат. Я дивлюся просто матчі, для себе роблю якісь висновки. Він сто відсотків аналізує, дивиться багато ігор, дивиться футболістів, приймає це нелегке рішення. Я знаю, що це важко - когось не викликати. Я думаю, що вони все враховують, аналізують, спілкують з футболістами перед тим як викликати.

Я гадаю, що сьогодні те, що вони викликали – всі футболісти, які в нас дійсно є. Ви ж подивіться на чемпіонат, всі розповідають, кого викликати в молодіжку, кого в першу команду.

Я розумію, що кожен клуб хоче, щоб якнайбільше викликали їхніх футболістів, але давайте будемо дивитися, як зараз взагалі український чемпіонат виглядає. Одне діло, коли я працював і приділяв цьому більше часу, а зараз коли дивишся тур за туром, то ми на тому місці, на якому ми є.

Якщо ми не можемо перемагати кіпріотів, андоррців, то в нас є якісь проблеми. Перша проблема наше життя зараз в Україні, не все так просто, але треба терпіння, треба працювати.

Чеберка бачив, так, непоганий центральний захисник, Сватка викликали також. Якщо рік тому я бачив дійсно зростання двох центрбеків «Руха», то зараз я не бачу цього зростання, зупинилися.

Щодо Михавка скажу, що це класний футболіст для свого віку, заслуговує на виклик, але будь-якому тренеру все одно хочеться більш досвідченого футболіста, який має багаж за собою.

Що Очеретько, що Михавко – багато хлопців заслужили, вони дійсно щось показують. Очеретько взагалі провів хороший рік в «Карпатах», зараз добре почав в «Шахтарі».

Ось це читаєш за Судакова, то всі його цілували, кричали, що він найкращий, а зараз вже все. Судаков є Судаков, це футболіст, я думаю, що він допоможе там, де потрібно.

Одному агенту не подобається, що його футболіста не викликають, одразу йдуть речі, які зовсім не потрібні, цей тиск на тренерів. Не треба взагалі тиснути, треба змиритися і почати, коли почнуться ігри, тоді вже можна говорити і робити якісь висновки.

Чи заслуговує Твердохліб на виклик? Якщо покласти руку на серце, то поки ще ні, хоча в нього все для того є, щоб змусити тренера викликати його, я думаю, що не для тих ігор, які зараз є. Єгор – сильна людина, має стержень, і в нього все вийде, - сказав Вернидуб в інтерв’ю ua.tribuna.com.