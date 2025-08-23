Колишній нападник київського Динамо Артем Мілевський поділився думками після поразки у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи проти тель-авівського Маккабі (1:3).

Те, що відбувається з моєю рідною командою Динамо, важко пояснити. У гравців просто немає характеру. Іноді переглядаю матчі зі спартаком і якщо порівнювати їх з іграми нинішнього Динамо, то плакати хочеться. Шкода, що так все відбувається. І тут не справа в логістиці, як кажуть деякі динамівці. Ви отримуєте великі гроші і головою повинні відповідати за результат.

А логістика, важка дорога, потяги – це не ті відмазки, які повинні бути на такому рівні. Ярмола відіграв 400 ігор за Динамо, а хлопці його «привітали» 1:3 проти Маккабі. Соромно.

Червона Вівчаренка? Ну куди він летів?! Там же дощ, слизьке поле, ВАР! Алієв мені відразу сказав: «Це чиста червона». Після вилучення Динамо стало ще важче.

Ми з Алієвим навіть не додивилися матч, поїхали десь на 70-й хвилині. Нічого не сказали, ми не обговорюємо такі моменти. Під час гри у нас було нерозуміння: що відбувається? Сиділи зі здивованими обличчями.

Я був у травні на нагородженні Динамо золотими медалями УПЛ. Всі раділи, святкували з дітьми і дружинами перемогу в чемпіонаті. Я сам чув від Буяльського та інших хлопців, як вони тоді кричали: «Ми в єврокубках покажемо!». А що в підсумку? Хлопці, ну ви серйозно?

Я розумію, що Динамо грає не вдома, без уболівальників. Але у Маккабі така ж ситуація, при цьому вони вас обіграють. Побачимо. Після такої гри я не хочу нічого загадувати, – підсумував Мілевський в інтерв'ю Blik.ua.