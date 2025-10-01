Сьогодні, 1 жовтня, у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/2026 Барселона поступилася на власному полі французькому ПСЖ з рахунком 1:2. Зустріч відбулася на стадіоні Олімпік Льюїс Компаніс у Барселоні.

Барселона вийшла вперед на 19-й хвилині завдяки влучному удару Феррана Торреса. Проте вже на 38-й хвилині Сенні Маюлу відновив рівновагу. Кінцівка матчу стала вирішальною: на 90-й хвилині Гонсалу Рамуш приніс парижанам перемогу, встановивши фінальний рахунок 1:2.

Український захисник ПСЖ Ілля Забарний вийшов в стартовому складі команди Луїса Енріке і провів на полі всі 90 хвилин. Особливо вболівальникам сподобався момент за участі Забарного у першому таймі. Українець у підкаті вибив м'яч з порожніх воріт після кинжальної атаки Барселони.

У наступному турі каталонці зустрінуться з грецьким Олімпіакосом, а ПСЖ зіграє проти німецького Байера. Обидва поєдинки заплановані на 21 жовтня.

1 жовтня 2025 року, Барселона, стадіон Олімпік Льюїс Компаніс

Основний етап, 2 тур

Барселона – ПСЖ 1:2 (Ферран Торрес 19 - Маюлу 38, Гонсалу Рамуш 90)