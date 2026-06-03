Денис Сєдашов

Збірна України з футболу провела відкрите тренування у Львові, зібравши аншлаг на трибунах. Окрім звичної підготовки до матчів, тренерський штаб та футболісти підготували для глядачів нестандартну інтерактивну програму.

Головною розвагою вечора стала серія пенальті, в якій воротарі збірної намагалися відбити одинадцятиметрові у боксерських рукавичках.

Після завершення занять футболісти провели тривалу автограф-сесію, зробили деся селфі з фанами та подякували Львову за незабутню атмосферу.

Нагадаємо, що наступний контрольний матч збірна України проведе 7 червня в Оденсе проти Данії.

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