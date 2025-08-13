Українець Ілля Забарний, який вчора офіційно став гравцем Парі Сен-Жермен, не зможе дебютувати за нову команду у грі за Суперкубок УЄФА проти Тоттенгема. Захисник не потрапив до заявки парижан, ймовірно, через необхідність адаптації до колективу, хоча й полетів разом із командою в Удіне, де відбудеться матч.

Свій перший поєдинок у складі ПСЖ Забарний може провести 17 серпня, коли чемпіони Франції на виїзді зустрінуться з Нантом у стартовому турі Ліги 1.

Нагадаємо, Забарний перейшов до ПСЖ із англійського Борнмута 12 серпня, підписавши контракт до 2030 року.

Матч за Суперкубок УЄФА відбудеться сьогодні, 13 серпня. Початок матчу о 22:00.