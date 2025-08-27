Катастрофа? Розкрито кадрову ситуацію в Шахтарі перед матчем-відповіддю з Серветтом
Туран розповів, на кого не зможе розраховувати у заключній битві за Лігу конференцій
близько 1 години тому
Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед матчем-відповіддю раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта розкрив кадрову ситуацію в команді. Слова фахівця передає пресслужба клубу.
Щодо Кауана Еліаса, ми сьогодні перевіримо його стан і побачимо, як буде далі. На жаль, Невертон не зможе бути з нами.
Це виснажує і засмучує, що в нас травми на одних і тих самих позиціях, але ми працюватимемо над цим. Ми працюємо не в легких умовах, але постараємося зробити все, щоб мінімізувати кількість травм.
Нагадаємо, донецький Шахтар уже в четвер, 28 серпня, на виїзді зіграє проти швейцарського Серветта. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. У першому матчі команди так і не визначили переможця (1:1).
