Головний тренер Шахтаря Арда Туран перед матчем-відповіддю раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського Серветта розкрив кадрову ситуацію в команді. Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Щодо Кауана Еліаса, ми сьогодні перевіримо його стан і побачимо, як буде далі. На жаль, Невертон не зможе бути з нами.

Це виснажує і засмучує, що в нас травми на одних і тих самих позиціях, але ми працюватимемо над цим. Ми працюємо не в легких умовах, але постараємося зробити все, щоб мінімізувати кількість травм.