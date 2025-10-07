«Суркіс усе знав». Циганик розставив усі крапки над «і» у ситуації з Ярмоленком
Відомий коментатор і журналіст розповів, чи був Шовковський достатньо поінформований
17 хвилин тому
Відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик поділився подробиці залишення вінгером Андрієм Ярмоленком розташування київського Динамо між матчами першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас (0:2) та восьмого туру української Прем'єр-ліги з Металістом 1925 (1:1).
Ярмоленко після матчу з Кристал Пелас не повернувся до України. Наскільки я розумію, у нього певна сімейна проблема, яку потрібно вирішити.
Наскільки мені відомо, президент клубу Ігор Суркіс був у курсі цієї ситуації. Й з ним Ярмоленко проговорив цей момент.
Раніше ситуацію прокоментував колега Циганика Михайло Співаковський. За його даними, після поразки в єврокубках Андрій Ярмоленко особисто звернувся до головного тренера Олександра Шовковського, пояснивши, що має сімейні проблеми й мусить на певний час поїхати до родини. Про те, чи були озвучені точні терміни його відсутності, невідомо. Проте футболіст попередив наставника заздалегідь, тож фахівець був поінформований про ситуацію.
Поділитись