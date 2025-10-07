Відомий футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик поділився подробиці залишення вінгером Андрієм Ярмоленком розташування київського Динамо між матчами першого туру загального етапу Ліги конференцій проти Кристал Пелас (0:2) та восьмого туру української Прем'єр-ліги з Металістом 1925 (1:1).

Ярмоленко після матчу з Кристал Пелас не повернувся до України. Наскільки я розумію, у нього певна сімейна проблема, яку потрібно вирішити.

Наскільки мені відомо, президент клубу Ігор Суркіс був у курсі цієї ситуації. Й з ним Ярмоленко проговорив цей момент.