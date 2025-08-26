У мадридському Реалі виникла кумедна ситуація між гравцями команди. Кіліан Мбаппе показав у соцмережах селфі, яке на його телефон зробив Браїм Діас. На фото іспанець продемонстрував у камеру середній палець.

Француз підписав знімок словами: "Ти взяв мій телефон в останній раз, братан".

Браїм швидко відповів, виклавши скриншот зі своєї галереї, де зберігалися кілька селфі Джуда Беллінгема з таким самим жестом. Півзахисник додав: "Урок засвоєний, бро. Але я вчився у цього парня. Ти брав мій телефон в останній раз, Джуд".

Нагадаємо, у другому турі Ла Ліги Реал обіграв на виїзді Ов'єдо (3:0).