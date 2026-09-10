Володимир Кириченко

27-річний азербайджанський форвард Ренат Дадашов став гравцем Буковини. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт з футболістом розрахований на один рік з можливістю продовження ще на рік. У складі чернівецького клубу Дадашов виступатиме під 9-м номером.

Останнім клубом Рената був польський Мотор, за який він виступав з липня 2025-го і який залишив влітку 2026-го. Він провів за клуб 22 матчі, результативними діями не відзначався.