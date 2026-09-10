Буковина підписала контракт з нападником європейської збірної
Протягом кар’єри він виступав у чемпіонатах Португалії та Туреччини
27-річний азербайджанський форвард Ренат Дадашов став гравцем Буковини. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт з футболістом розрахований на один рік з можливістю продовження ще на рік. У складі чернівецького клубу Дадашов виступатиме під 9-м номером.
Останнім клубом Рената був польський Мотор, за який він виступав з липня 2025-го і який залишив влітку 2026-го. Він провів за клуб 22 матчі, результативними діями не відзначався.
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Протягом кар’єри Дадашов грав також за Радом’як, Анкарагюджю, Хатайспор, Грасгоппер, Тонделу, Пасуш де Феррейру, Ешторіл. Також він перебував у структурах Айнтрахта, Лейпцига та Вулвергемптона, але за перші команди цих клубів не грав.
Дадашев є гравцем збірної Азербайджану, за яку відзначився 7 голами в 45 матчах.
Нагадаємо, головним хайлайтом початку сезону для Буковини є сенсаційна розгромна перемога над Динамо (3:0).
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