Досвідчений правий захисник Богдан Бутко підтвердив припинення співпраці з Олександрією та розповів про серйозні заборгованості з боку керівництва клубу.

За словами 35-річного футболіста, контракт, який був розрахований за схемою «1+1», підійшов до кінця, а розмов про його пролонгацію сторони не вели. Окрім того, захисник заявив, що клуб має перед ним фінансові борги за кілька місяців, а затримки з виплатами в Олександрії мали систематичний характер. Слова наводить Український футбол.

Моя історія з Олександрією завершилася. У мене була угода за схемою «один рік плюс один». Жодних розмов про продовження не було, та й я особливо не наполягав.

Ні, борги залишилися. Клуб винен мені зарплату за три місяці.

Казали, що розрахуються найближчим часом. Можливо, вже наступного тижня. Тому поки чекаю.

Так, затримки були постійно. Могли не платити два місяці, а потім усе виплачували.