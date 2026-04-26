Костюк розгромила Пегулу та вийшла до 1/8 фіналу у Мадриді
Українка здобула звитягу у двох сетах
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 23) вийшла до 1/8 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді. У матчі третього раунду українка перемогла п'яту ракетку світу Джессіку Пегулу (США).
Поєдинок тривав два сети й завершився з рахунком 6:1, 6:4 на користь Костюк.
WTA 1000 Мадрид (Іспанія). Ґрунт. 1/16 фіналу
Джессіка Пегула (США) — Марта Костюк (Україна) [26] — 1:6, 4:6
За вихід до чвертьфіналу Марта змагатиметься з американкою Кеті Макнеллі, яку вона нещодавно обіграла на турнірі в Руані.
Калініна поступилася Осаці в третьому колі турніру в Мадриді.
