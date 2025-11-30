Дві провідні команди Прем’єр-ліги зійдуться на Стемфорд Брідж: Арсенал прагне збільшити відрив від Челсі до дев’яти очок у гонитві за першим чемпіонським титулом з сезону 2003/04.

Новини матчу та поточна форма команд

Переконлива перемога Челсі 3:0 над Барселоною у вівторок остаточно затвердила їхню сильну форму: п’ять перемог у шести останніх матчах (1 нічия). Блюз борються за трофеї на кількох фронтах, а три поспіль сухі гри в чемпіонаті стали міцним фундаментом успіху. Проте домашні матчі в Прем’єр-лізі не завжди приносять легкі очки: цього сезону Челсі здобув удома лише 10 із 23 лігових балів – 43,5 % очок, другий найнижчий показник у дивізіоні перед цим туром.

Арсенал гордо посідає перше місце в Прем’єр-лізі, і для фанатів «канонірів» тиждень видався винятковим: після розгрому принципових суперників Тоттенгема 4:1 на Емірейтс команда серед тижня перемогла Баварію в Європі. Підопічні Мікеля Артети прагнуть ще більше відірватися від переслідувачів. З урахуванням лише трьох поразок у 40 останніх лондонських дербі Прем’єр-ліги (28 перемог, 9 нічиїх) вони виглядають грізно. Оборона Челсі зазнає серйозного випробування від Арсенала, який забиває 2+ голи в кожному з шести останніх матчів і виграв шість з семи виїзних поєдинків (1 нічия).

Історія протистоянь

Челсі виграв лише один з 11 останніх матчів Прем’єр-ліги проти Арсенала (3 нічиї, 7 поразок) – серія триває з грудня 2019 року.

Гаряча статистика та серії

Челсі не пропускав у восьми з 13 останніх домашніх матчів ліги.

Челсі відкривав рахунок у кожному з семи останніх матчів Прем’єр-ліги.

Арсенал пропускав не більше одного гола в 13 із 14 останніх лігових матчів.

Останні шість виїзних лондонських дербі Арсенала в Прем’єр-лізі в середньому приносили 3,7 голи.

Ключові гравці та відсутні

Педро Нето з Челсі брав участь у п’яти голах у п’яти останніх матчах Прем’єр-ліги (3 голи, 2 асисти) і забив у цьому ж матчі минулого сезону. Мартін Едегор з Арсенала безпосередньо причетний до більшої кількості голів у Прем’єр-лізі проти Челсі, ніж проти будь-кого іншого (сім), і ніколи не програвав «синім» (6 перемог, 2 нічиї). Коул Палмер залишається найпомітнішою відсутністю Челсі. У Арсенала Віктор Дьокереш може повернутися, але захисник Габріель пропустить гру.

