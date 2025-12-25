Хачеріді про ситуацію в Чорноморці: «Мені ніхто нічого не пояснив»
Захисник вперше публічно розповів про заборгованість одеського клубу перед гравцями
близько 1 години тому
Ситуація навколо одеського Чорноморця продовжує загострюватися. Колишній захисник команди Євген Хачеріді вперше відкрито прокоментував фінансові проблеми клубу, заборгованість перед гравцями та масовий відхід футболістів разом із тренерським штабом.
Слова Хачеріді наводить sport-express.ua.
Я ж не один такий. Ви самі бачите, що відбувається. Багато футболістів іде, разом із тренерським штабом. Що стосується ситуації із заборгованістю, то телефонуйте керівникам, можливо, вам щось скажуть. Мені ніхто нічого не пояснив.
Відповідаючи на запитання щодо причин розірвання співпраці з одеським клубом, Хачеріді був максимально лаконічним.
Ніхто нічого не пояснив. Йдемо далі.
Нагадаємо, Євген Хачеріді приєднався до Чорноморця у серпні цього року. За одеський клуб він провів 11 офіційних матчів, не відзначившись результативними діями.
