Мадридський Реал здобув впевнену перемогу над Леванте у матчі 6-го туру чемпіонату Іспанії, перегравши Леванте у Валенсії з рахунком 4:1.

Український голкіпер Реала Андрій Лунін увесь матч провів на лаві для запасних.

Відкрив рахунок Вінісіус Жуніор на 28-й хвилині, а Франко Мастантуоно забив дебютний гол за мадридський клуб на 38-й хвилині – 0:2. Після перерви Карла Едуард Етта Ейонг скоротив відставання Леванте на 54-й хвилині. Шосту перемогу Реалу забезпечив Кіліан Мбаппе, оформивши дубль на 64-й і 66-й хвилинах, один із голів француз реалізував з пенальті.

Під керівництвом Хаві Алонсо Реал здобув шосту перемогу поспіль, набрав 18 очок і очолив турнірну таблицю Ла Ліги. Леванте з п’ятьма очками посідає 16-е місце.

У наступному турі 27 вересня Реал гратиме на виїзді з Атлетіко, а Леванте – з Хетафе.

Іспанія. Прімера. 6-й тур



Леванте – Реал Мадрид 1:4 (Етта Ейонг 54 – Вінісіус Жуніор 28, Мастантуоно 38, Мбаппе 64 пен, 66)