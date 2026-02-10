Чикаго Файр запропонував Левандовському контракт на два роки
Клуб МЛС серйозно налаштований підписати форварда Барселони
близько 1 години тому
Американський Чикаго Файр продовжує роботу над можливим підписанням нападника Барселони Роберта Левандовського, який після завершення сезону може отримати статус вільного агента.
Перші контакти між представниками клубу МЛС та оточенням 37-річного польського футболіста відбулися ще наприкінці минулого року. У листопаді дружина гравця Ана Левандовська відвідала Чикаго та навіть оглянула місце потенційного проживання сім’ї.
На початку грудня до Барселони прибула делегація Чикаго Файр, а кілька тижнів тому відомий футбольний агент Піні Захаві, який представляє інтереси Левандовського, зустрічався в Лондоні з власником американського клубу Джо Мансуето.
За підсумками переговорів Чикаго Файр запропонував Роберту Левандовському дворічний контракт із заробітною платою, що відповідає статусу світової суперзірки, — повідомляє Diario Sport з посиланням на джерела в Чикаго.
