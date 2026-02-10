Американський Чикаго Файр продовжує роботу над можливим підписанням нападника Барселони Роберта Левандовського, який після завершення сезону може отримати статус вільного агента.

Перші контакти між представниками клубу МЛС та оточенням 37-річного польського футболіста відбулися ще наприкінці минулого року. У листопаді дружина гравця Ана Левандовська відвідала Чикаго та навіть оглянула місце потенційного проживання сім’ї.

На початку грудня до Барселони прибула делегація Чикаго Файр, а кілька тижнів тому відомий футбольний агент Піні Захаві, який представляє інтереси Левандовського, зустрічався в Лондоні з власником американського клубу Джо Мансуето.

За підсумками переговорів Чикаго Файр запропонував Роберту Левандовському дворічний контракт із заробітною платою, що відповідає статусу світової суперзірки, — повідомляє Diario Sport з посиланням на джерела в Чикаго.