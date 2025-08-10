Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко поділився думками щодо четвертої поразки команди поспіль від початку сезону в матчі другого туру української Прем’єр-ліги проти Оболоні (0:1). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

Трохи нервово ми ввійшли у гру. Це стосується, звісно, й тих матчів, які були до цього. Ті результати, які були до цього не додають нам впевненості, і трошки потрібен нам був час.

Але міркую, що наш план на гру працював. Були деякі прохання до гравців стосовно збалансованості та більш структурованої гри стосовно дій в захисній стадії та перехідній. Але ми знаходили свої підступи до воріт суперника, але на жаль знову не вдалося реалізувати свої моменти. Друга частина, звісно, повністю змінилася, коли гравець Оболоні забив фантастичний м'яч. І після цього, на жаль, ми не змогли переломити результат. Але також мали нагоди... Будемо працювати, щоб покращити нашу реалізацію.

Новачки? Це перша гра, треба бути відвертим. Огарков два тренування з нами провів. Вийшов, трішки відчув Прем'єр лігу. Джонатану дайте трохи часу. Їм потрібно адапутватися. Не все так швидко.