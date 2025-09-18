Сергій Стаднюк

У середу, 18 вересня, на вболівальників чекає справжній футбольний марафон: з самого початку дня і до пізнього вечора відбудуться матчі 1/16 фіналу Кубка України та стартового туру загального етапу Ліги чемпіонів нового формату. Усі зустрічі можна подивитися наживо.

Український кубковий день відкриє поєдинок у Запоріжжі. О 13:00 Металург зустрінеться з Фенікс-Маріуполем. Далі, о 15:30, у Чернівцях Буковина спробує пройти кризові Карпати. А завершить програму 18 вересня матч у Тернополі, де Нива прийматиме елітну Полтаву.

13:00 | Металург – Фенікс-Маріуполь. Пряма трансляція

Увечері на європейських аренах продовжиться перший тур загального етапу Ліги чемпіонів. О 19:45 одночасно розпочнуться два матчі – Брюгге зіграє з Монако, а Копенгаген протистоятиме оновленому леверкузенському Баєру. Основна частина вечора настане о 22:00. На полі зійдуться Айнтрахт і Галатасарай, Ньюкасл і Барселона, а також лісабонський Спортінг і казахстанський Кайрат. Головною вивіскою стане протистояння Манчестер Сіті та Наполі. Колишній півзахисник «містян» Кевін Де Брюйне зустрінеться з експартнерами вже у стартовому турі головного єврокубка.