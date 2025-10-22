Юнацька команда київського Динамо стартує у Юнацькій лізі УЄФА сезону 2025/2026 поєдинком проти шведського клубу Броммапойкарна. Зустріч відбудеться у польському місті Стальова Воля на стадіоні Stal Stalowa Wola Stadium. Початок гри — о 14:00 за київським часом. Переглянути матч уболівальники зможуть на каналі Динамо ТБ на усіх популярних отт-платформах.

Динамівці беруть участь у турнірі по Шляху чемпіонів, призначеному для переможців національних юнацьких першостей. Цей шлях передбачає три раунди плей-оф, кожен з яких складається з двох матчів — домашнього та виїзного. Якщо за підсумками двох ігор збережеться рівний рахунок, доля путівки вирішиться у серії пенальті без додаткового часу. Десять найкращих колективів за підсумками цього етапу приєднаються до учасників Шляху Ліги чемпіонів у 1/16 фіналу.

Минулого сезону Динамо U-19 також виступало в Юнацькій лізі УЄФА. Тоді команда Ігоря Костюка успішно здолала словенський Марибор і косовський KF 2 Корріку, однак у 1/16 фіналу в серії пенальті поступилася італійській Аталанті. Найвище досягнення киян у турнірі — вихід до 1/8 фіналу, який вони тричі здобували у попередні роки.

Суперник динамівців, Броммапойкарна, представляє передмістя Стокгольма та виборола право грати в Юнацькій лізі УЄФА як чемпіон Швеції у категорії U17. Минулого року команда лише на одне очко випередила Юргорден. У поточному сезоні юнацької першості Швеції Броммапойкарна достроково гарантувала собі чемпіонство.

Поєдинок обслуговуватиме польська суддівська бригада на чолі з Войцехом Мицем.