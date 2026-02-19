Півзахисник Інтер Маямі Родріго Де Пауль висловив думку, що перемогти в МЛС складніше, ніж виграти Лігу чемпіонів УЄФА.

«Думаю, МЛС виграти складніше, ніж Лігу чемпіонів», — наводить слова аргентинця The Touchline.

Де Пауль виступає за Інтер Маямі з 2025 року. Найбільшу популярність йому принесли виступи за Удінезе та мадридський Атлетіко. Лігу чемпіонів хавбек не вигравав, проте у складі збірної Аргентини ставав чемпіоном світу.

Контракт 30-річного футболіста з американським клубом розрахований до кінця грудня 2029 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість Де Пауля становить 15 мільйонів євро.